Помогите с 5 номером,..
Химия
Помогите с 5 номером,..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S S + H₂ = H₂S S + Cl₂ = SCl₂ S + O₂ = SO₂ 2) SO₃ SO₃ + BaO = BaSO₄ SO₃ + H₂O = H₂SO₄ SO₃ + 2KOH = K₂SO₄ + H₂O 3) Zn(OH)₂ Zn(OH)₂ + 2HBr = ZnBr₂ + 2H₂O Zn(OH)₂ + 2LiOH = Li₂[Zn(OH)₄] Zn(OH)₂ + 2CH₃COOH = (CH₃COO)₂Zn + 2H₂O 4) ZnBr₂ ZnBr₂ + 2AgNO ₃ = 2AgBr↓+ HNO₃ 3 ZnBr₂ + 2Na ₃PO₃ = Zn₃(PO₄)₂↓ + 6NaBr ZnBr₂ + Cl ₂ = ZnCl₂ + Br₂
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