Помогите с 5 номером,..

Химия
Помогите с 5 номером,..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S S + H₂ = H₂S S + Cl₂ = SCl₂ S + O₂ = SO₂ 2) SO₃      SO₃ + BaO = BaSO₄     SO₃ + H₂O = H₂SO₄    SO₃ + 2KOH = K₂SO₄ + H₂O 3) Zn(OH)₂      Zn(OH)₂ + 2HBr = ZnBr₂ + 2H₂O      Zn(OH)₂ + 2LiOH = Li₂[Zn(OH)₄]      Zn(OH)₂ + 2CH₃COOH = (CH₃COO)₂Zn + 2H₂O 4) ZnBr₂       ZnBr₂ + 2AgNO ₃ = 2AgBr↓+ HNO₃       3 ZnBr₂ + 2Na ₃PO₃ = Zn₃(PO₄)₂↓ + 6NaBr       ZnBr₂ + Cl ₂ = ZnCl₂ + Br₂
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