Помогите с алгеброй. мне срочно надо решить 4 задачи с помощью уравнений

Гость: Гость:

1) х дет второй х+63 дет первый х+х+63=657 2х=657-63 2х=594 х=594÷2 х=297 дет второй 297+63=360 первый 2) х лет папе 2х дедушке х+2х=111 3х=111 х=37 папе 37×2=74 деду 3) х км проехал велик 4х км авто х+4х=40 5х=40 х=8 км 8×4=32км от А до встречи