Помогите с алгеброй пожалуйста!
Алгебра
Помогите с алгеброй пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
Второе ур-е: 6в(в квадрате) (а-в)+3в(2а-в)-(6а-в)*в= 6ав-6в(в кв.)+6ав-3в(в кв.)-6ав-в(в кв.)=-10в (в кв.)+6ав
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