Помогите с домашкой номер 213
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Помогите с домашкой номер 213
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проявить лес помогают слова: Лиловый, золотой, багряный. Время года:Осень, потому что по описанию лилововый золотой багряный не может быть зима, лето или весна . Это отрывок "Листопад" По названию отрывка понятно что это осень
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