Как отличить на письме союз ЧТОБЫ от местоимения ЧТО с частицей БЫ????? Подскажите пожалуйста

Русский язык
Как отличить на письме союз ЧТОБЫ от местоимения ЧТО с частицей БЫ????? Подскажите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обычно местоимение с частицей используется в вопросительных предложениях,например:Что бы мне надеть сегодня? И частицу бы можно опустить. А союз часто употребляется в середине предложения между частями сложного предложения
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