Чого навчає повість-казка русалонька із 7-в класу
Українська література
Чого навчає повість-казка русалонька із 7-в класу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вона нас навчає що потрібно бути сміливими, мудрими, мати надію і не здаватись
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