Помогите решить номер 5! пожалуйста! очень надо!! заранее вам огромное спасибо.

Математика
Помогите решить номер 5! пожалуйста! очень надо!! заранее вам огромное спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2-x-q=0 D=1+4q x1=(1+корень(1+4q))/2 x2=(1-корень(1+4q))/2 x1-x2=4 (1+корень(1+4q)-1+корень(1+4q))/2=4 (1+корень(1+4q)-1+корень(1+4q)-8)/2=0 (2*корень(1+4q)-8)/2=0 корень(1+4q)-4=0 корень(1+4q)=4 1+4q=16 4q=15 q=3.75 x^2-x-3.75=0 x1=2.5 x2=-1.5
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