Для изготовления двух ёлочных гирлянд использовали 120 одинаковых лампочек. Сколь??о таких лампочек потребуется для изготовления 16 таких же гирлянд? Укажи выражение, с помощью которого можно решить эту задачу.

Математика
Для изготовления двух ёлочных гирлянд использовали 120 одинаковых лампочек. Сколь??о таких лампочек потребуется для изготовления 16 таких же гирлянд? Укажи выражение, с помощью которого можно решить эту задачу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:2=60 60*16=960 Вроде так
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