Для изготовления двух ёлочных гирлянд использовали 120 одинаковых лампочек. Сколь??о таких лампочек потребуется для изготовления 16 таких же гирлянд? Укажи выражение, с помощью которого можно решить эту задачу.

Математика

Для изготовления двух ёлочных гирлянд использовали 120 одинаковых лампочек. Сколь??о таких лампочек потребуется для изготовления 16 таких же гирлянд? Укажи выражение, с помощью которого можно решить эту задачу.

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