Для изготовления двух ёлочных гирлянд использовали 120 одинаковых лампочек. Сколь??о таких лампочек потребуется для изготовления 16 таких же гирлянд? Укажи выражение, с помощью которого можно решить эту задачу.
Математика
Для изготовления двух ёлочных гирлянд использовали 120 одинаковых лампочек. Сколь??о таких лампочек потребуется для изготовления 16 таких же гирлянд? Укажи выражение, с помощью которого можно решить эту задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120:2=60 60*16=960 Вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В альбоме 11 водных страниц в него раскладывают 70 открыток по 6 открыток на каждую страницу сколько открыток не поместится в альбом