Помогите пожалуйста! Задание 3.1 и 3.2
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Помогите пожалуйста! Задание 3.1 и 3.2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Другом можно назвать того кто поможет в беде. У человека должен быть друг что бы человек не был одинок.
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