Написать что стоит на рабочем столе ученика: начинается предложение: On my desk there...

Английский язык
Написать что стоит на рабочем столе ученика: начинается предложение: On my desk there...
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
On my desk thre is a lamp, a book and a bookholder, a computer and a pen.
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