Доказать что функция убывает g(x)=5-2x-x^3-4x^7
Математика
Доказать что функция убывает g(x)=5-2x-x^3-4x^7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Для этого производная функции должна быть отрицательной Дано У = -4х⁷ - х³ - 2х +5 Производная функции Y' = -28*x⁶ - 3*x² +3 На графиках показано, что есть участочек, где функция ВОЗРАСТАЕТ
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