Постройте треугольник ВС = 5 см , АВ= 7 см, lt; В = 70° На листе пожалуйста
Математика
Постройте треугольник ВС = 5 см , АВ= 7 см, lt; В = 70° На листе пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи, рад был помочь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите рассказ или сочинение на одну из этих пословиц прошу плизз 1.Нетрудно ??делать,трудно выдумать 2.Знай больше,говори меньше 3.Чему...
Українська мова
Математика
Решите задачу: Портниха купила 7 метров шелка и 9 метров шерсти по одинаковой цене ?? заплатила А рублей.Сколько стоит 1 метр шерсти? Пожалуйста ...
Русский язык