Постройте треугольник ВС = 5 см , АВ= 7 см, lt; В = 70° На листе пожалуйста

Математика
Постройте треугольник ВС = 5 см , АВ= 7 см, lt; В = 70° На листе пожалуйста
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