Корень слова замечали

Русский язык
Корень слова замечали
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замечали- за приставка, меч корень, ал суффикс, и окончание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
журналисты инженер скрипачи лыжник машинист агроном летчик композитор чемпион, библиотекарь ,разведчик. образуйте если можно существительные женско...
Ответить
История
Дайте пожалуйста ответ на загадку в бой с целехонькую пушкой наилучшую подружкой нужен точный глазомер чтобы верный был прицел
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста, выделите целую часть из дробей 19/6,59/14,8042/1000.
Ответить
Математика
17 номер и подробно если можно
Ответить
Русский язык
Состав слова оттепель
Ответить