Корень слова замечали
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Корень слова замечали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замечали- за приставка, меч корень, ал суффикс, и окончание.
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