Дайте пожалуйста ответ на загадку в бой с целехонькую пушкой наилучшую подружкой нужен точный глазомер чтобы верный был прицел

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Дайте пожалуйста ответ на загадку в бой с целехонькую пушкой наилучшую подружкой нужен точный глазомер чтобы верный был прицел

Автор: Гость