журналисты инженер скрипачи лыжник машинист агроном летчик композитор чемпион, библиотекарь ,разведчик. образуйте если можно существительные женского рода Запишите
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журналисты инженер скрипачи лыжник машинист агроном летчик композитор чемпион, библиотекарь ,разведчик. образуйте если можно существительные женского рода Запишите
Ответ(ы) на вопрос:
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Журналист - журналистка, инженер, скрипачи - скрипачка, лыжник - лыжница, машинист - машинистка, агроном, летчик - лётчица, композитор, чемпион - чемпионка, библиотекарь - библиотекарша, разведчик - разведчица
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