Напишите рассказ или сочинение на одну из этих пословиц прошу плизз 1.Нетрудно ??делать,трудно выдумать 2.Знай больше,говори меньше 3.Чему смолоду не научился,того и под старость не будешь знать 4.Совет хорош вовремя 5.Н...
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Напишите рассказ или сочинение на одну из этих пословиц прошу плизз 1.Нетрудно ??делать,трудно выдумать 2.Знай больше,говори меньше 3.Чему смолоду не научился,того и под старость не будешь знать 4.Совет хорош вовремя 5.Не откладывай на завтра того,что сожешь сделать сегодня. 6.Хорошо в гостях,а дома лучше Помогите прошу вас прошу!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик пришёл в школу.Начался урок.Все дети сели за парту,а учитель был в классе.Он проводил урок.Пока мальчик разговаривал с двоичником.Как раз учичель рассказывал задание что-бы написать самостоятельную.Мальчик и двоичник прослушали и конечно им поставили 2-ки. Кпк говорится ,,Знай больше,а говори меньше''!
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