Напишите рассказ или сочинение на одну из этих пословиц прошу плизз 1.Нетрудно ??делать,трудно выдумать 2.Знай больше,говори меньше 3.Чему смолоду не научился,того и под старость не будешь знать 4.Совет хорош вовремя 5.Н...

Русский язык

Напишите рассказ или сочинение на одну из этих пословиц прошу плизз 1.Нетрудно ??делать,трудно выдумать 2.Знай больше,говори меньше 3.Чему смолоду не научился,того и под старость не будешь знать 4.Совет хорош вовремя 5.Не откладывай на завтра того,что сожешь сделать сегодня. 6.Хорошо в гостях,а дома лучше Помогите прошу вас прошу!!!!

Автор: Гость