На якому поли ничего не росте
Українська мова
На якому поли ничего не росте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На поле бою.На русском на поле боя.
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