Помогите с решением последовательности! В последовательности чисел первое число равно 42, а каждое следующие меньше преведущего на 4. Найдите двенадцатое число. Нужен процесс решения!

Алгебра

Помогите с решением последовательности! В последовательности чисел первое число равно 42, а каждое следующие меньше преведущего на 4. Найдите двенадцатое число. Нужен процесс решения!

Автор: Гость