Помогите с решением последовательности! В последовательности чисел первое число равно 42, а каждое следующие меньше преведущего на 4. Найдите двенадцатое число. Нужен процесс решения!

Алгебра
Помогите с решением последовательности! В последовательности чисел первое число равно 42, а каждое следующие меньше преведущего на 4. Найдите двенадцатое число. Нужен процесс решения!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шаг d=-4 двенадцатое находим по формуле 
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