У Ивана и Петра вместе 980р.,у Ивана и Никиты вместе 930р.,а у Петра и Никиты вместе 890 р.Сколько денег у каждого из них? Помогите с математикой 2 часть стр.47 упр.181
Математика
У Ивана и Петра вместе 980р.,у Ивана и Никиты вместе 930р.,а у Петра и Никиты вместе 890 р.Сколько денег у каждого из них? Помогите с математикой 2 часть стр.47 упр.181
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И - ИВАН, П - ПЁТР, Н - НИКИТА.
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