У Ивана и Петра вместе 980р.,у Ивана и Никиты вместе 930р.,а у Петра и Никиты вместе 890 р.Сколько денег у каждого из них? Помогите с математикой 2 часть стр.47 упр.181

Математика

У Ивана и Петра вместе 980р.,у Ивана и Никиты вместе 930р.,а у Петра и Никиты вместе 890 р.Сколько денег у каждого из них? Помогите с математикой 2 часть стр.47 упр.181

Автор: Гость