Помогите разделить 5 класс 35:200 столбиком . Спасибо
Математика
Помогите разделить 5 класс 35:200 столбиком . Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
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350 | 200 - 200 | 0,175 -------- 150 - 140 -------- 100 - 100 ------------ 0
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