Применив соотношения Виета ,найдите сумму и произведения решений уравнения: а) x2-14x+13=0 б)x2+12x+35=0 в)7x2-2x-14=0 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Алгебра

Применив соотношения Виета ,найдите сумму и произведения решений уравнения: а) x2-14x+13=0 б)x2+12x+35=0 в)7x2-2x-14=0 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость