Применив соотношения Виета ,найдите сумму и произведения решений уравнения: а) x2-14x+13=0 б)x2+12x+35=0 в)7x2-2x-14=0 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Алгебра
Применив соотношения Виета ,найдите сумму и произведения решений уравнения: а) x2-14x+13=0 б)x2+12x+35=0 в)7x2-2x-14=0 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)сумма=14, прозведение=13 б)сумма=-12, произведение=35 в)сумма=2/7, произведение=-14
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