Номер 814 помогите пожалуйста

Математика
Номер 814 помогите пожалуйста
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Гость:
А где фото ?? сфоткойи перешли
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