Турист прошёл 5/7 всего пути, и ему осталось пройти ещё 80 км. Какова длина маршрута? ??тветьте прошу умоляю срочно надо!!! Зарание спасибо Элинп.❤❤

Математика

Турист прошёл 5/7 всего пути, и ему осталось пройти ещё 80 км. Какова длина маршрута? ??тветьте прошу умоляю срочно надо!!! Зарание спасибо Элинп.❤❤

Автор: Гость