Турист прошёл 5/7 всего пути, и ему осталось пройти ещё 80 км. Какова длина маршрута? ??тветьте прошу умоляю срочно надо!!! Зарание спасибо Элинп.❤❤

Математика
Турист прошёл 5/7 всего пути, и ему осталось пройти ещё 80 км. Какова длина маршрута? ??тветьте прошу умоляю срочно надо!!! Зарание спасибо Элинп.❤❤
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- весь путь 1-5/7=2/7-80 км 80:2/7=280(км)-весь путь 280-80=200(км)- осталось пройти туристу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма двух чисел равна наибольшему шестизначному Числу. Если из большего числа вычесть меньше то получится число равное разности Наибольшего четырё...
Ответить
Математика
Помогите решить номер 5! пожалуйста! очень надо!! заранее вам огромное спасибо.
Ответить
Алгебра
Применив соотношения Виета ,найдите сумму и произведения решений уравнения: а) x2-14x+13=0 б)x2+12x+35=0 в)7x2-2x-14=0 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Ответить
Математика
Помогите разделить 5 класс 35:200 столбиком . Спасибо
Ответить
Математика
Для изготовления двух елочных гирлянд использовали 120 одинаковых лампочек. сколь??о таких лампочек потребуется для изготовления 16 точно таких же ...
Ответить