Турист прошёл 5/7 всего пути, и ему осталось пройти ещё 80 км. Какова длина маршрута? ??тветьте прошу умоляю срочно надо!!! Зарание спасибо Элинп.❤❤
Математика
Турист прошёл 5/7 всего пути, и ему осталось пройти ещё 80 км. Какова длина маршрута? ??тветьте прошу умоляю срочно надо!!! Зарание спасибо Элинп.❤❤
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- весь путь 1-5/7=2/7-80 км 80:2/7=280(км)-весь путь 280-80=200(км)- осталось пройти туристу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма двух чисел равна наибольшему шестизначному Числу. Если из большего числа вычесть меньше то получится число равное разности Наибольшего четырё...
Алгебра
Применив соотношения Виета ,найдите сумму и произведения решений уравнения: а) x2-14x+13=0 б)x2+12x+35=0 в)7x2-2x-14=0 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!