Сумма двух чисел равна наибольшему шестизначному Числу. Если из большего числа вычесть меньше то получится число равное разности Наибольшего четырёхзначного числа и наименьшего трёхзначного числа. Определите эти числа .

Математика

Сумма двух чисел равна наибольшему шестизначному Числу. Если из большего числа вычесть меньше то получится число равное разности Наибольшего четырёхзначного числа и наименьшего трёхзначного числа. Определите эти числа .

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