Сумма двух чисел равна наибольшему шестизначному Числу. Если из большего числа вычесть меньше то получится число равное разности Наибольшего четырёхзначного числа и наименьшего трёхзначного числа. Определите эти числа .
Математика
Сумма двух чисел равна наибольшему шестизначному Числу. Если из большего числа вычесть меньше то получится число равное разности Наибольшего четырёхзначного числа и наименьшего трёхзначного числа. Определите эти числа .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим большее число - x, меньшее - y. Наибольшее шестизначное число - 999 999. Наибольшее четырёхзначное число - 9999. Наименьшее трёхзначное число - 100. x + y = 999 999 x - y = 9 999 - 100 = 9 899 (x + y) - (x - y) = 999 999 - 9 899 2y = 990 100 y = 990 100 : 2 = 495 050 x = 999 999 - 495 050 = 504 949 Ответ: числа равны 504 949 и 495 050.
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