упростить выражение (x-4)(x+4)-(x-1)^2

Алгебра
упростить выражение (x-4)(x+4)-(x-1)^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-4)(x+4)-(x-1)^2=0 x^2+4x-4x-16-x^2+2x-1=0 2x-17=0 Ps(я не знаю обязательно нужно приравнивать к нулю или нет)
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