упростить выражение (x-4)(x+4)-(x-1)^2
Алгебра
упростить выражение (x-4)(x+4)-(x-1)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-4)(x+4)-(x-1)^2=0 x^2+4x-4x-16-x^2+2x-1=0 2x-17=0 Ps(я не знаю обязательно нужно приравнивать к нулю или нет)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Турист прошёл 5/7 всего пути, и ему осталось пройти ещё 80 км. Какова длина маршрута? ??тветьте прошу умоляю срочно надо!!! Зарание спасибо Элинп.❤❤
Математика
Сумма двух чисел равна наибольшему шестизначному Числу. Если из большего числа вычесть меньше то получится число равное разности Наибольшего четырё...