Доказать,что функции являются убывающей: g(x)=5-2x-x^2 -4x^7

Математика
Доказать,что функции являются убывающей: g(x)=5-2x-x^2 -4x^7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Для этого надо рассмотреть характер производной. Где она - отрицательная - убывает, где - положительная - возрастает. g(x) = - 4*x⁷ - x² - 2x + 5  Производная функции q'(x)  - 4*7*x⁶ - 1*2*x  - 2*1 = -28*x⁶ - 2x  -2   И.... оказывается она НЕ ВСЕГДА УБЫВАЕТ. Смотрим два графика мелким планом и КРУПНЫМ. Корни примерно х1 = -0,587 и х2 = 0,722 Вот такой результат
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