Помогите с домашней работай задача 420
Математика
Помогите с домашней работай задача 420
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+Х+170+Х-120=1400 Х+Х+Х=1400-170+120 3Х=1350 Х=1350:3 Х=450(в первом дне) Х+170=450+170=620(во втором дне) Х-120=450-120=330(в 3 дне) Ответ :Во втором дне продали 620 овощей
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