ПОМОГИТЕ С ГЕОМЕТРИЕЙ СРОЧНО Вычисли углы треугольника AOB, если дуга ∪AB=48° ∢ABO=? ∢BAO=? ∢AOB=? РИСУНОК ПРИЛАГАЕТСЯ
Геометрия
ПОМОГИТЕ С ГЕОМЕТРИЕЙ СРОЧНО Вычисли углы треугольника AOB, если дуга ∪AB=48° ∢ABO=? ∢BAO=? ∢AOB=? РИСУНОК ПРИЛАГАЕТСЯ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АОВ - центральный угол. Он равен градусной мере дуги = 48° Треугольник АОВ - равнобедренный. Поэтому два остальных угла равны: (180°-48°)/2=132°/2=66°
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