ПОМОГИТЕ С ГЕОМЕТРИЕЙ СРОЧНО Вычисли углы треугольника AOB, если дуга ∪AB=48° ∢ABO=? ∢BAO=? ∢AOB=? РИСУНОК ПРИЛАГАЕТСЯ

Геометрия
ПОМОГИТЕ С ГЕОМЕТРИЕЙ СРОЧНО Вычисли углы треугольника AOB, если дуга ∪AB=48° ∢ABO=? ∢BAO=? ∢AOB=? РИСУНОК ПРИЛАГАЕТСЯ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АОВ - центральный угол. Он равен градусной мере дуги = 48° Треугольник АОВ - равнобедренный. Поэтому два остальных угла равны: (180°-48°)/2=132°/2=66°
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Масса 4 одинаковых дынь 3 кг. какова масса каждой дыни
Ответить
Математика
Как решить 10 упрожнение,срочно!заранее спасибо
Ответить
Литература
Сочинение по теме "Тактика победителя убедить врага в том что он все делает правильно" какие к этой теме можно подобрать литературные произведения?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение методом введения новой переменной x(x+3)(x+5)(x+8)=-56
Ответить
Алгебра
1,854: 1 4/5 - 3/2 *2,02
Ответить