Помогите с интегралами !! Пожалуйста , очень нужна ваша помощь !! ЗАдание 7(б) и 9

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Найдем пределы интегрирования х²-2х+2=4х+2-х² х²-2х+2-4х-2+х²=0 2х²-6х=0 2х(х-3)=0 х=0 и х=3 s=S(от о до 3)(-2x²+6x)dx=-2x³/3+3x²(от о до 3)=-18+27-0-0=9кв ед 9 Путь равен интегралу от скорости по промежутку времени (0; 2). 40=int [0; 2] (2t+n) dt=4+2n. n=18