Помогите,с меня 20 баллов.
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Помогите,с меня 20 баллов.
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Гость:
На виньетке, указать в заявлении, о самовнушении,. в виртуальности, ехать на внедорожнике, эффект внезапности, в преклонном возрасте, в водостоке, в воеводстве, в военкомате, соблюдение осторожности, при вождении, в формуле, не спрашивать о возрасте, о возмездии, пребывать в возмущении, мечтать о возрождении, из картошки, чувства волчихи, в просторном вольере, об аренде, о вольнодумце, в строгой цензуре. В воображении, в воодушевлении, в воплощении, в голубином ворковании, в восторге, при всплытии, в ворохе вещей, на восьмиграннике, о восхвалении, при восхождении, у восьмиклассницы, у восьмерки, о восьмикласснике, при всплеске волн, для врачихи, при первом впечатлении, по брусчатке, о вредителе, присутствовать на вручении, о строгом выговоре, при всполохе молнии, при вываривании, при выведении вредителей, в бронзовой чернильнице.
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