Помогите с решением срочно!!
Алгебра
Помогите с решением срочно!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 a)y=1/∛(x-6) D(y)∈ (6;∞) б)x²+5x-6≥0 x1+x2=-5 U x1*x2=-6 x1=-6 U x2=1 x∈(-∞;-6] U [1;∞) 2 а){18x-7≥0⇒x≥7/18
{11x+21≥0⇒x≥-21/11
x∈[7/18;∞)
возведем в квадрат обе части
18x-7=11x+21
18x-11x=21+7
7x=28
x=4
б){x+4≥0⇒x≥-4
{x+2≥0⇒x≥-2
x∈[-2;∞)
возведем в квадрат обе части
x²+4x+4=x+4
x²+4x-x=0
x²+3x=0
x(x+3)=0
x=0
x=-3 не удов усл
в){4+x≥0⇒x≥-2
{6-x≥0⇒x≤6
x∈[-2;6]
возведем в квадрат обе части
x+4+6-x-2√(24+2x-x²)=4
2√(24+2x-x²)=6
√(24+2x-x²)=3
возведем в квадрат обе части
24+2x-x²=9
x²-2x-15=0
x1+x2=2 U x1*x2=-15
x1=-3 не удов усл
х2=5
г)ОДЗ x-1≥0⇒x≥1
2a²+a-3=0 D=1+24=25 a1=(-1-5)/4=-1,58⇒нет решения a2=(-1+5)/4=1⇒⇒x-1=1⇒x=2
{11x+21≥0⇒x≥-21/11
x∈[7/18;∞)
возведем в квадрат обе части
18x-7=11x+21
18x-11x=21+7
7x=28
x=4
б){x+4≥0⇒x≥-4
{x+2≥0⇒x≥-2
x∈[-2;∞)
возведем в квадрат обе части
x²+4x+4=x+4
x²+4x-x=0
x²+3x=0
x(x+3)=0
x=0
x=-3 не удов усл
в){4+x≥0⇒x≥-2
{6-x≥0⇒x≤6
x∈[-2;6]
возведем в квадрат обе части
x+4+6-x-2√(24+2x-x²)=4
2√(24+2x-x²)=6
√(24+2x-x²)=3
возведем в квадрат обе части
24+2x-x²=9
x²-2x-15=0
x1+x2=2 U x1*x2=-15
x1=-3 не удов усл
х2=5
г)ОДЗ x-1≥0⇒x≥1
2a²+a-3=0 D=1+24=25 a1=(-1-5)/4=-1,58⇒нет решения a2=(-1+5)/4=1⇒⇒x-1=1⇒x=2
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