Помогите с решением срочно!!

1 a)y=1/∛(x-6) D(y)∈ (6;∞) б)x²+5x-6≥0 x1+x2=-5 U x1*x2=-6 x1=-6 U x2=1 x∈(-∞;-6] U [1;∞) 2 а){18x-7≥0⇒x≥7/18{11x+21≥0⇒x≥-21/11x∈[7/18;∞)возведем в квадрат обе части18x-7=11x+2118x-11x=21+77x=28x=4б){x+4≥0⇒x≥-4{x+2≥0⇒x≥-2x∈[-2;∞)возведем в квадрат обе частиx²+4x+4=x+4x²+4x-x=0x²+3x=0x(x+3)=0x=0x=-3 не удов услв){4+x≥0⇒x≥-2{6-x≥0⇒x≤6x∈[-2;6]возведем в квадрат обе частиx+4+6-x-2√(24+2x-x²)=42√(24+2x-x²)=6√(24+2x-x²)=3возведем в квадрат обе части24+2x-x²=9x²-2x-15=0x1+x2=2 U x1*x2=-15x1=-3 не удов услх2=5г)ОДЗ x-1≥0⇒x≥12a²+a-3=0 D=1+24=25 a1=(-1-5)/4=-1,58⇒нет решения a2=(-1+5)/4=1⇒⇒x-1=1⇒x=2