Помогите с русским. 8 класс. За ранее спасибо. 40 баллов. Найдите подлежащее. Установите, в каких предложениях оно выражено синтаксически неделимым словосочетанием , а в каких- одним словом. Для этого: 1) выясните, равнозначны...

Русский язык

Помогите с русским. 8 класс. За ранее спасибо. 40 баллов. Найдите подлежащее. Установите, в каких предложениях оно выражено синтаксически неделимым словосочетанием , а в каких- одним словом. Для этого: 1) выясните, равнозначны ли с точки зрения говорящего, лица (предметы), совершающие действие; 2)сделайте выводы: а) если равнозначны, то глагол-сказуемое ставится во множественном числе.Подлежащее выражено словосочетанием; б)если не равнозначны, то глагол-сказуемое ставится в единственном числе. Подлежащее выражается одним словом. 1)Мы с Печориным сидели на последнем месте...2) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 3) Борис вместе с полковником Гуляевым вошел в наполненную наполненную офицерами комнату.4)Мы с братом вышли из школы.5) Комендантша с дочерью удалились. 5) И графиня со своими девушками пошла за ширмами оканчивать свой туалет.

Автор: Гость