Помогите с русским. Напишите всё, что точно знаете, пожалуйста. Вариантов ответа ??ожет быть несколько. 1. Укажите суффиксы, при помощи которых образуются возвратная форма деепричастий. А)-вши Б)-а В)-ши Г)-я 2. Укажите ...

Русский язык

Помогите с русским. Напишите всё, что точно знаете, пожалуйста. Вариантов ответа ??ожет быть несколько. 1. Укажите суффиксы, при помощи которых образуются возвратная форма деепричастий. А)-вши Б)-а В)-ши Г)-я 2. Укажите глагол, который не образует деепричастие несовершенного вида. А)-Берегут, Б)-Вяжут, В)-Трут, Г)-мёрзнут. 3.) Укажите предложения, в которых допущена пунктуационная ошибка. А)- Скоро они уменьшились, напоминая ряд искр. Б)-Улёгшись я закрыл глаза, скоро опять открыв их. В)-Дэзи застеснялась и немного скокетничала, медленно подняв опущенные глаза. Г)-Электричество вспыхнув в лампах, осветило углы и предметы, на которые я смотрел несколько дней назад. 4. Укажите вариант, в котором на местах пропуска пишется одна и та же буква. А)- накло...ый, оборо...ый Б)-вскач..., палач... В)-разнос...к, табун...ик Г)-пальч...к, канальч...к. 5)-Укажите словосочетание, со связью управление. А) работать вдвоем Б)-благодарить за подарок. В)-проводить собрание. Г)-приближающийся поезд. 6. Выбери то(те) предложения, в которых выделенное слово пишется слитно. А)-(В)ПОСЛЕДСТВИИ мы всё узнали. Б)- Он работал над повестью (В)ТЕЧЕНИЕ шести месяцев В)- Петров отсутствовал на занятиях (В)СЛЕДСТВИЕ болезни. Г)-Мы шли (НА)ВСТРЕЧУ ветру и солнцу. 7. Укажите, в каком варианте вместо пропуска стоит Ю А)-ка..щийся, в..щий. Б)-леч..щий, неж..щий. В)-мел..щий, стел...щий . Г)- клокоч..щий, бормоч..щий. 8. Укажите, в каком варианте вместо пропуска стоит буква З. А)- ра..хождение, и..раненый. Б)-бе..водный, ра..делаться. В)-бе..совестный, в..махнуть. Г)-бли..сидящий, и..рубить. 9.Укажите неполные предложения. А)- Я уехал на север, а он-на юг. Б)-Он давно не был на палубе. В)-Они всё перепутали. Г)-Я буду лечить певчих птиц, а бабушка-продавать. 10. Укажи тот вариант, в котором оба слова пишутся слитно. А)- (северо)западный, (авиамодельный) Б)- (пол)луковицы, (янтарно) оранжевый. В)-(земно)водный, (лавро)вишня. Г)-(пол)литровый, (полу)сидя.

Автор: Гость