Помогите с сочинением! "Неистребимио благородство душ" роман Дубровский. План:1)Чт?? такое благородство? 2)Благородные герои и их поступки в романе 3)Бывает ли разбойник благородным? 4)Встречал ли я благородных людей?
Литература
Помогите с сочинением! "Неистребимио благородство душ" роман Дубровский. План:1)Чт?? такое благородство? 2)Благородные герои и их поступки в романе 3)Бывает ли разбойник благородным? 4)Встречал ли я благородных людей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Благородство - это то чувство, когда совершаешь честный, справедливый и хороший поступок во имя справедливости, чести, равенства. 2.Благородным можно считать Владимира Дубровского, так как он честно и благородно борося за справедливость. Являлся благородным разбойником. Но, помимо Владимира можно считать благородной и Машу Троекурову, так как она, обвенчавшись с князем, за которого не хотела выходить замуж, не нарушла саму клятву верности перед Богом, и не поняла по этой причине, помощь Владимира. 3.Да, бывает. Пример тому - Владимир Дубровский. Он им и являлся, так как он разбойничал во имя справедливости и чести. Например, он отбирал деньги, неправедным путём полученным, у богатых, и одавал их бедным. 4. Да, встречал. Например мой друг, помог моей одноклассница спуститься по лестнице, когда она сломала ногу. На мой взгляд, это благородный поступок.
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