СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА выразите в через а если 4/5+6/7+8/9+10/11=А И 1/5+1/7+1/9+1/11=В С ОБЪЯСНЕН??ЕМ ПОЖАЛУЙСТА

Математика
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА выразите в через а если 4/5+6/7+8/9+10/11=А И 1/5+1/7+1/9+1/11=В С ОБЪЯСНЕН??ЕМ ПОЖАЛУЙСТА
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 + 6/7 + 8/9 + 10/11 = 1920/3465 1/5 + 1/7 + 1/9 + 1/11 = 1/3465 1/3465 : 1920/3465 = 1/3465 * 3465/1920 = 1/1920
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В одній чверті лісу зрубали 20% дерев .У решті 10% дерев . Який відсоток дерев зрубали в усьому лісі
Ответить
Английский язык
Срочно написать сочинение на английском с переводом не с 4 класс
Ответить
Русский язык
Замените словосочет. Изумлённо Разглядывали так, чтобы из примыкания вышло управ??ение
Ответить
Химия
Вычислить массовые доли Zn в Zn(NO3)2
Ответить
Геометрия
В треугольнике АВС ЕF-средняя линия, EF II BC, найти площадь АВС, если площадь треугольника АEF=4см^2
Ответить