СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА выразите в через а если 4/5+6/7+8/9+10/11=А И 1/5+1/7+1/9+1/11=В С ОБЪЯСНЕН??ЕМ ПОЖАЛУЙСТА

Математика

СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА выразите в через а если 4/5+6/7+8/9+10/11=А И 1/5+1/7+1/9+1/11=В С ОБЪЯСНЕН??ЕМ ПОЖАЛУЙСТА

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