СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА выразите в через а если 4/5+6/7+8/9+10/11=А И 1/5+1/7+1/9+1/11=В С ОБЪЯСНЕН??ЕМ ПОЖАЛУЙСТА
Математика
СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА выразите в через а если 4/5+6/7+8/9+10/11=А И 1/5+1/7+1/9+1/11=В С ОБЪЯСНЕН??ЕМ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4/5 + 6/7 + 8/9 + 10/11 = 1920/3465 1/5 + 1/7 + 1/9 + 1/11 = 1/3465 1/3465 : 1920/3465 = 1/3465 * 3465/1920 = 1/1920
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