Вычислить массовые доли Zn в Zn(NO3)2
Химия
Вычислить массовые доли Zn в Zn(NO3)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(Zn(NO3)2) = 65 + 14*2 + 16*6 = 189W(Zn) = Ar(Zn) * n / Mr(Zn(NO3)2 *100% = 65 *1 / 189 *100% = 34%
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