В треугольнике АВС ЕF-средняя линия, EF II BC, найти площадь АВС, если площадь треугольника АEF=4см^2
Геометрия
В треугольнике АВС ЕF-средняя линия, EF II BC, найти площадь АВС, если площадь треугольника АEF=4см^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔEAF подобен ΔАВС EF/BC=1/2 коэфициент подобия Отношение площадей подобных фигур равно квадрату коэфициента подобия S(AEF)/S(ABC)=4/S(ABC)=1/4 S(ABC)=16
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