Роль научной речи в жизни человека ?

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Русский язык (5 класс)/Роль языка в жизни общества< Русский язык (5 класс)Посмотрите вокруг, и вы увидите много удивительных вещей, созданных разумом и руками человека: телефон, компьютер, автомобили, корабли, самолёты, ракеты... Но самое удивительное и мудрое, что создало человечество, — это язык. Говорить умеют все люди на Земле. Они говорят на разных языках, а задача у всех языков одна — помогать людям понимать друг друга при общении, в общей работе.Без языка невозможны жизнь человека, людей, общества, развитие науки, техники, искусства. Значение языка (речи, слова) отмечают русские пословицы и поговорки: Без языка и колокол нем. От доброго слова язык не усохнет. Каков разум, таковы и речи. Языком кружева плетет. Человеческое слово стрелы острее. Хорошую речь хорошо и слушать. Ветер горы разрушает, слово народы поднимает. Живое слово дороже мёртвой буквыНе всегда легко выразить свою мысль ясно, точно и образно. Этому нужно учиться — учиться упорно и терпеливо. Писатель А. Н. Толстой говорил: «Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно». Язык живёт в речи. Речь связана с деятельностью человека. Виды речевой деятельности — чтение, слушание, говорение, письмо.Изучение русского языка поможет вам лучше говорить и писать. выбирать самые точные и нужные слова для выражения мысли. «Слово — одежда всех фактов, всех мыслей», — сказал Максим Горький.Берегите и любите слово. Ведь с него начинается наш родной русский язык. /ru.wikiversity.org/wiki/Русский_язык_(5_класс)/Роль_языка_в_жизни_общества взято