Отношения между правовым и гражданским обществом

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Гражданское общество в его современном понимании и значении - это общество, способное противостоять государству, контролировать его деятельность, способное указать государству его место, держать его «в узде» . Говоря другими словами, гражданское общество - это общество, способное сделать свое государство правовым. Между тем это не означает, что гражданское общество только тем и занимается, что борется с государством. В рамках принципа социальности, то есть социального государства, гражданское общество позволяет государству активно вмешиваться в социально-экономические процессы. Другое дело, что оно не позволяет государству подмять себя, сделать социальную систему тоталитарной. Такая способность общества к политической самоорганизации возможна лишь при наличии определенных экономических условий, а именно - экономической свободы, многообразия форм собственности, рыночных отношений. В основе же гражданского общества лежит частная собственность. Именно она позволяет членам гражданского общества сохранять экономическое достоинство. Итак, гражданское общество и его взаимоотношения с государством характеризуются, в основном, следующими моментами: - становление и развитие гражданского общества связывается с формированием буржуазных общественных отношений, утверждением принципа формального равенства; - гражданское общество базируется на частной и иных формах собственности, рыночной экономике, политическом плюрализме; - гражданское общество существует наряду с государством как относительно самостоятельная и противостоящая ему сила, находящаяся с ним в противоречивом единстве; - гражданское общество представляет собой систему, которая построена на основе горизонтальных связей между субъектами (принцип координации) и которой свойственны самоорганизация и самоуправляемость; - гражданское общество есть сообщество свободных граждан-собственников, осознающих себя именно в таком качестве, а следовательно - готовых взять на себя всю полноту хозяйственной и политической ответственности за состояние общества; - с развитием гражданского общества и становлением правовой государственности происходит сближение общества и государства, их взаимопроникновение: по существу, правовое государство есть способ организации гражданского общества, его политическая форма; - взаимодействие гражданского общества и правового государства направлено на формирование правового демократического общества, на создание демократического социально-правового государства. Таким образом, понятие «гражданское общество» характеризует определенный уровень развития общества, его состояние, степень социально-экономической, политической и правовой зрелости. Можно указать ряд наиболее общих идей и принципов, лежащих в основе любого гражданского общества, независимо от специфики той или иной страны. К ним относятся: 1) экономическая свобода, многообразие форм собственности, рыночные отношения; 2) безусловное признание и защита естественных прав человека и гражданина; 3) легитимность и демократический характер власти; 4) равенство всех перед законом и правосудием, надежная юридическая защищенность личности; 5) правовое государство, основанное на принципе разделения и взаимодействия властей; 6) политический и идеологический плюрализм, наличие легальной оппозиции; 7) свобода мнений, слова и печати, независимость средств массовой информации; 8) невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные обязанности и ответственность; 9) классовый мир, партнерство и национальное согласие; 10) эффективная социальная политика, обеспечивающая достойный уровень жизни людей