Просклонять числительные:64,2315,432.

Гость: Гость:

И.п: шестьдесят четыре, две тысячи триста пятнадцать, четыреста тридцать два Р.п: шестидесяти четырёх, двух тысяч пятнадцати, четыреста тридцати двух Д.п: шестидесяти четырем, двум тысячам пятнадцати, четыреста тридцати двум В.п: шестьдесят четыре, две тысячи триста пятнадцать, четыреста тридцать два Дальше хз..