Просклонять числительные:64,2315,432.
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Просклонять числительные:64,2315,432.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п: шестьдесят четыре, две тысячи триста пятнадцать, четыреста тридцать два Р.п: шестидесяти четырёх, двух тысяч пятнадцати, четыреста тридцати двух Д.п: шестидесяти четырем, двум тысячам пятнадцати, четыреста тридцати двум В.п: шестьдесят четыре, две тысячи триста пятнадцать, четыреста тридцать два Дальше хз..
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