Визначити спосіб творення слова одинадцять
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Визначити спосіб творення слова одинадцять
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Суфіксальний спосіб творення
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