Из проволоки вова согнул треугольную рамку со сторонами 9см 7см и10см.можно ли из этой проволоки сделать квадратную и прямоугольную рамки. С вопросами СРОЧНО!!

Математика

Из проволоки вова согнул треугольную рамку со сторонами 9см 7см и10см.можно ли из этой проволоки сделать квадратную и прямоугольную рамки. С вопросами СРОЧНО!!

Автор: Гость