Из проволоки вова согнул треугольную рамку со сторонами 9см 7см и10см.можно ли из этой проволоки сделать квадратную и прямоугольную рамки. С вопросами СРОЧНО!!
Математика
Из проволоки вова согнул треугольную рамку со сторонами 9см 7см и10см.можно ли из этой проволоки сделать квадратную и прямоугольную рамки. С вопросами СРОЧНО!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+7+10=26см проволока из которой сделан треугольник квадратную сделать нельзя,т.к 26 не делится на 4 можно прямоугольники 1) 10см длина 3см ширина 2) 9см длина 4см ширина 3) 8см длина 5см ширина 4) 7см длина 6см ширина
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