Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решите уравнение: log4 (2x)=1/2
Математика
Решите уравнение: log4 (2x)=1/2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log4(2x)=1/2 2x=4^1/2, 2x=2, x=1
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
На первой тарелке 3 ягоды, на второй тарелке ягод нет. Как это записать с помощью цифры?
Ответить
Математика
Постройте отрезок АВ=2 см ВС=3 см СD=1 см измерьте длину отрезка АD может ли она быть больше 6 см
Ответить
Математика
{3x+7y=46 {4x-3y=12 7-й класс, метод алгебраического сложения, не понятно как решать..
Ответить
История
Какая религия была у Арабского халифата при Харуне ар-Рашиде
Ответить
Физика
Вставьте пропущенные буквы упр номер 27 я его обвела.
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск