Постройте отрезок АВ=2 см ВС=3 см СD=1 см измерьте длину отрезка АD может ли она быть больше 6 см
Математика
Постройте отрезок АВ=2 см ВС=3 см СD=1 см измерьте длину отрезка АD может ли она быть больше 6 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3+1=6 нет отрезок ад не может быть больше т.к 6=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
ПОМОГИТЕ НАПИСАТЬ СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПО ТЕКСТУ,только СВОИХ ПОЭТОВ И ПРОИЗВИДЕНИЯ,??ОЖНО НЕ БОЛЬШОЕ Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы по...