Постройте отрезок АВ=2 см ВС=3 см СD=1 см измерьте длину отрезка АD может ли она быть больше 6 см

Математика
Постройте отрезок АВ=2 см ВС=3 см СD=1 см измерьте длину отрезка АD может ли она быть больше 6 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3+1=6  нет отрезок ад не может быть больше т.к 6=6
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