Постройте отрезок АВ=2 см ВС=3 см СD=1 см измерьте длину отрезка АD может ли она быть больше 6 см

Математика

Постройте отрезок АВ=2 см ВС=3 см СD=1 см измерьте длину отрезка АD может ли она быть больше 6 см

Автор: Гость