{3x+7y=46 {4x-3y=12 7-й класс, метод алгебраического сложения, не понятно как решать..
Математика
{3x+7y=46 {4x-3y=12 7-й класс, метод алгебраического сложения, не понятно как решать..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое уравнение домножаем на такие числа, чтоб перед (у) стояли противоположные числа. {3х+7у=46 | (×3) {4x-3y=12 | (×7) {9х+21у=138 {28х-21у=84 -------------------- {37х=222 {3х+7у=46 {х=6 {7у=46-3×6 {х=6 {7у=28 {х=6 {у=4
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