ПОЛНЫЙ разбор предложения: Тайга, напирающая сзади, остановиться не может. Срочно!!!!!
Русский язык
ПОЛНЫЙ разбор предложения: Тайга, напирающая сзади, остановиться не может. Срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тайга, напирающая сзади, остановиться не может.(повеств.,невоскл,простое с однородными чл. предложения)
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