В ремонтной мастерской 4 легковых и 9 грузовых машин. Сколько всего машин в ремонтной мастерской? Помогите оформить и решить
Математика
В ремонтной мастерской 4 легковых и 9 грузовых машин. Сколько всего машин в ремонтной мастерской? Помогите оформить и решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легк.маш.-4 гр.маш.-9 Всего? 4+9=13 машин всего
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