В ремонтной мастерской 4 легковых и 9 грузовых машин. Сколько всего машин в ремонтной мастерской? Помогите оформить и решить

Математика

В ремонтной мастерской 4 легковых и 9 грузовых машин. Сколько всего машин в ремонтной мастерской? Помогите оформить и решить

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