Один плюс одна пятая = семь пятнадцатых ровняется=
Математика
Один плюс одна пятая = семь пятнадцатых ровняется=
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