Переведите на английский язык употребляя глаголы в форме Past Continius. Плеееез 1.На к??ком языке они сейчас говорят?-На немецком. 2.Сейчас они едут в поезде. 3.Куда вы спешите?-Я спешу на работу. 4.Моя мама не готовит сейчас...
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Переведите на английский язык употребляя глаголы в форме Past Continius. Плеееез 1.На к??ком языке они сейчас говорят?-На немецком. 2.Сейчас они едут в поезде. 3.Куда вы спешите?-Я спешу на работу. 4.Моя мама не готовит сейчас обед. 5.Что ты делаешь?-Я режу овощи. 6.С кем ты разговариваешь?-Со своим братом.
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