Отметьте точками на координатной прямой числа а) 0,4; б) 1,2; в) 0,85
Математика
Отметьте точками на координатной прямой числа а) 0,4; б) 1,2; в) 0,85
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертишь луч и примерно по одному единичному отрезку и отмечаешь те числа которые нужно+делишь един.отрезок на половину и получаешь то что тебе нужно!
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