Отметьте точками на координатной прямой числа а) 0,4; б) 1,2; в) 0,85

Математика
Отметьте точками на координатной прямой числа а) 0,4; б) 1,2; в) 0,85
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чертишь луч и примерно по одному единичному отрезку и отмечаешь те числа которые нужно+делишь един.отрезок на половину и получаешь то что тебе нужно!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какие числа называют противоположыми??
Ответить
Математика
Сократите дробь 16|40,3|72,10|15,35|40,9|45,12|28
Ответить
Геометрия
Треугольник ABE равен треуглольнику KOP, причем известно, что AB=KO и BE=OP. Укажите угол треугольника KOP, равный углу B
Ответить
Русский язык
В рассказе перепутались все предложения и были добавленв лишнии фразы . собери ра??сказ. Дино с друзьями Василиса рассмеялась и сказала что ненадо ...
Ответить
Окружающий мир
Надо сочинить экологическую сказку 1 класс
Ответить